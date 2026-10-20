İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Türkiyədə İŞİD-i maliyyələşdirməkdə şübhəli bilinən 21 nəfər saxlanılıb

    Region
    • 20 oktyabr, 2026
    • 09:53
    Türkiyədə İŞİD-i maliyyələşdirməkdə şübhəli bilinən 21 nəfər saxlanılıb

    Türkiyənin Ankara və İstanbul şəhərlərində keçirilən antiterror əməliyyatı nəticəsində İŞİD terror qruplaşması ilə əlaqədə şübhəli bilinən 21 nəfər saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Ankarada İŞİD terror təşkilatını maliyyələşdirmək şübhəli bilinən 16 nəfərə qarşı əməliyyat keçirilib. Onların 14-ü saxlanılıb.

    Məlumata görə, İstanbul və Mersində keçirilən əməliyyatda bu terror qruplaşmasını maliyyələşdirməkdə şübhəli bilinən daha 7 nəfər saxlanılıb.

    İŞİD terror təşkilatı Saxlanılan şəxs Ankara Türkiyə Cümhuriyyəti
    В Турции задержан 21 подозреваемый в финансировании ИГИЛ
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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