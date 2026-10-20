В Азербайджане объявлен месячник прав ребенка

В Азербайджане с 20 октября по 20 ноября пройдет месячник прав ребенка.

Как сообщает Report, об этом заявил Аппарат омбудсмена Азербайджана.

Цель инициативы - рассказать о мерах по защите прав детей в стране, повысить осведомленность общественности и привлечь больше внимания к этой сфере.

Омбудсмен Сабина Алиева призвала государственные органы, органы местного самоуправления, институты гражданского общества и другие организации, работающие в сфере защиты прав детей, присоединиться к инициативе и провести с 20 октября по 20 ноября различные мероприятия с участием детей.

По мнению Сабины Алиевой, эффективное межведомственное сотрудничество позволит надежнее защищать права детей и уделять этой сфере больше внимания.