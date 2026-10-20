Ильхам Алиев Путь к Победе
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    В Азербайджане объявлен месячник прав ребенка

    Внутренняя политика
    • 20 октября, 2026
    • 09:59
    В Азербайджане объявлен месячник прав ребенка

    В Азербайджане с 20 октября по 20 ноября пройдет месячник прав ребенка.

    Как сообщает Report, об этом заявил Аппарат омбудсмена Азербайджана.

    Цель инициативы - рассказать о мерах по защите прав детей в стране, повысить осведомленность общественности и привлечь больше внимания к этой сфере.

    Омбудсмен Сабина Алиева призвала государственные органы, органы местного самоуправления, институты гражданского общества и другие организации, работающие в сфере защиты прав детей, присоединиться к инициативе и провести с 20 октября по 20 ноября различные мероприятия с участием детей.

    По мнению Сабины Алиевой, эффективное межведомственное сотрудничество позволит надежнее защищать права детей и уделять этой сфере больше внимания.

    Сабина Алиева Права детей
    Azərbaycanda "Uşaq Hüquqları Aylığı" elan edilib
    Month of children's rights declared in Azerbaijan
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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