Кан Кимгу: ТМТМ открывает новые возможности для сотрудничества с Южной Кореей

Средний коридор (Транскаспийский маршрут или ТМТМ) открывает новые возможности для сотрудничества с Южной Кореей, экономика которой тесно связана с международной торговлей и глобальными транспортными маршрутами.

Как передает Report, об этом заявил посол Республики Корея в Азербайджане Кан Кимгу на мероприятии "Средний коридор и его перспективы: будущее транспортных связей между Азербайджаном, Южной Кореей и Евразией".

По словам дипломата, Средний коридор создает новые возможности для взаимодействия между странами Южного Кавказа, Центральной и Северо-Восточной Азии, включая Республику Корея.

"Для Кореи, экономическое развитие которой тесно связано с международной торговлей и глобальными транспортными связями, эти возможности имеют особое значение", - подчеркнул посол.

Кан Кимгу также сослался на доклад Всемирного банка, опубликованный в сентябре 2023 года. Согласно документу, стратегические инвестиции в развитие Среднего коридора способны к 2040 году более чем втрое увеличить объемы торговли и вдвое сократить сроки перевозок.

"В докладе также подчеркивается более широкий потенциал Среднего коридора для стимулирования экономического роста и региональной интеграции. В условиях, когда глобальные цепочки поставок сталкиваются с перебоями из-за геополитической неопределенности, значение надежных и диверсифицированных транспортных связей продолжает возрастать", - отметил дипломат.

Посол выразил уверенность, что развитие экспертного и академического сотрудничества будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений между Азербайджаном и Республикой Корея.