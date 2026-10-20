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    Кан Кимгу: ТМТМ открывает новые возможности для сотрудничества с Южной Кореей

    Внешняя политика
    • 20 октября, 2026
    • 10:15
    Кан Кимгу: ТМТМ открывает новые возможности для сотрудничества с Южной Кореей

    Средний коридор (Транскаспийский маршрут или ТМТМ) открывает новые возможности для сотрудничества с Южной Кореей, экономика которой тесно связана с международной торговлей и глобальными транспортными маршрутами.

    Как передает Report, об этом заявил посол Республики Корея в Азербайджане Кан Кимгу на мероприятии "Средний коридор и его перспективы: будущее транспортных связей между Азербайджаном, Южной Кореей и Евразией".

    По словам дипломата, Средний коридор создает новые возможности для взаимодействия между странами Южного Кавказа, Центральной и Северо-Восточной Азии, включая Республику Корея.

    "Для Кореи, экономическое развитие которой тесно связано с международной торговлей и глобальными транспортными связями, эти возможности имеют особое значение", - подчеркнул посол.

    Кан Кимгу также сослался на доклад Всемирного банка, опубликованный в сентябре 2023 года. Согласно документу, стратегические инвестиции в развитие Среднего коридора способны к 2040 году более чем втрое увеличить объемы торговли и вдвое сократить сроки перевозок.

    "В докладе также подчеркивается более широкий потенциал Среднего коридора для стимулирования экономического роста и региональной интеграции. В условиях, когда глобальные цепочки поставок сталкиваются с перебоями из-за геополитической неопределенности, значение надежных и диверсифицированных транспортных связей продолжает возрастать", - отметил дипломат.

    Посол выразил уверенность, что развитие экспертного и академического сотрудничества будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений между Азербайджаном и Республикой Корея.

    Кан Кимгу Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) Южная Корея
    Kan Kımqu: Orta Dəhliz Cənubi Koreya ilə əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açır
    Kang Kymgu: Middle Corridor opens new opportunities for cooperation with S. Korea
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