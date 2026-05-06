    Alen Simonyan: Dəvət alsam, Azərbaycana gedərəm

    Region
    • 06 may, 2026
    • 13:20
    Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan dəvət alacağı təqdirdə Azərbaycana səfər etməyə hazır olduğunu yenidən ifadə edib.

    "Report"un Ermənistan mediasına istinadən məlumatına görə, A.Simonyan bunu jurnalistlərə bildirib.

    "Əgər mən də dəvət olunsam, münasib fürsət yarandıqda Azərbaycana səfər etməyə hazıram. Həmkarımı (Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarovanı - red.) İrəvana səfərə dəvət edirəm", - o deyib.

    Sahibə Qafarova Milli Məclis Alen Simonyan
    Ален Симонян рассчитывает на приглашение для визита в Азербайджан
    Armenian speaker signals readiness to visit Azerbaijan if invited

