Alen Simonyan: Dəvət alsam, Azərbaycana gedərəm
Region
- 06 may, 2026
- 13:20
Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan dəvət alacağı təqdirdə Azərbaycana səfər etməyə hazır olduğunu yenidən ifadə edib.
"Report"un Ermənistan mediasına istinadən məlumatına görə, A.Simonyan bunu jurnalistlərə bildirib.
"Əgər mən də dəvət olunsam, münasib fürsət yarandıqda Azərbaycana səfər etməyə hazıram. Həmkarımı (Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarovanı - red.) İrəvana səfərə dəvət edirəm", - o deyib.
Son xəbərlər
15:48
Foto
Heydər Əliyev və mədəni dəyərlər mövzusunda konfrans keçirilibMədəniyyət siyasəti
15:45
Azərbaycanda bir sıra elektron reyestrlə bağlı informasiya sisteminin əsasnaməsi təsdiqlənibİKT
15:44
Azərbaycan bank sektoru möhkəmdir: "Yelo Bank" nümunəsində sabitlik siqnalıMaliyyə
15:44
"Sumqayıt" klub prezidenti və baş məşqçiyə görə cərimələnibFutbol
15:44
Foto
Azərbaycan və Monqolustan prokurorluqları arasında memorandum imzalanıbHərbi
15:36
Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıbSosial müdafiə
15:34
Foto
Sumqayıt Dövlət Universitetinin yeni rektoru kollektivə təqdim olunubElm və təhsil
15:27
İndoneziyada avtobusun avtosisternlə toqquşması nəticəsində 16 nəfər ölübDigər ölkələr
15:26