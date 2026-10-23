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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    Azərbaycanda gələn il bütün şəhər və rayonlar dövlət büdcəsindən vəsait almayacaq

    Maliyyə
    • 23 oktyabr, 2026
    • 09:34
    Azərbaycanda gələn il bütün şəhər və rayonlar dövlət büdcəsindən vəsait almayacaq

    Gələn il Azərbaycanda 67 şəhər və rayonun hamısı öz xərclərini ödəyə biləcək.

    "Report" bu barədə "2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinə istinadən xəbər verir.

    Xatırladaq ki, gələn il büdcə gəlirlərinin 39 milyard 254 milyon manat, büdcə xərclərinin isə 42 milyard 400 milyon manat olacağı gözlənilir.

    Büdcə xərcləri Büdcə gəlirləri Dövlət büdcəsi Qanun layihəsi
    Все 67 городов и районов Азербайджана в 2027 году перейдут на самофинансирование
    All 67 Azerbaijani cities and districts to cover own spending in 2027
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