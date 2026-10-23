Все 67 городов и районов Азербайджана в 2027 году перейдут на самофинансирование

В 2027 году все 67 городов и районов Азербайджана смогут покрывать свои расходы за счет собственных доходов.

Как сообщает Report со ссылкой на законопроект "О государственном бюджете на 2027 год", в 2027 году доходы госбюджета прогнозируются в размере 39 млрд 254 млн манатов, расходы - 42 млрд 400 млн манатов.