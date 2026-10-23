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    Все 67 городов и районов Азербайджана в 2027 году перейдут на самофинансирование

    Финансы
    • 23 октября, 2026
    • 09:46
    Все 67 городов и районов Азербайджана в 2027 году перейдут на самофинансирование

    В 2027 году все 67 городов и районов Азербайджана смогут покрывать свои расходы за счет собственных доходов.

    Как сообщает Report со ссылкой на законопроект "О государственном бюджете на 2027 год", в 2027 году доходы госбюджета прогнозируются в размере 39 млрд 254 млн манатов, расходы - 42 млрд 400 млн манатов.

    Государственный бюджет Азербайджана
    Azərbaycanda gələn il bütün şəhər və rayonlar dövlət büdcəsindən vəsait almayacaq
    All 67 Azerbaijani cities and districts to cover own spending in 2027
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