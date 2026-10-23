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    UEFA reytinqi: Azərbaycan həftəni 24-cü pillədə başa vurub

    Futbol
    • 23 oktyabr, 2026
    • 09:21
    UEFA reytinqi: Azərbaycan həftəni 24-cü pillədə başa vurub

    Azərbaycan UEFA reytinqində həftəni 24-cü pillədə başa vurub.

    "Report"un məlumatına görə, bu, UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinin III turunun oyunlarından sonra bəlli olub.

    İsrailin "Hapoel" (Beer-Şeva) klubu Belçikada "Yunion"a dörd cavabsız topla uduzub. Bu nəticədən sonra İsrailin Azərbaycanı keçə bilməyəcəyi dəqiqləşib.

    Azərbaycan 24.187 əmsalla 24-cü, İsrail 24.125 əmsalla 25-ci yerdədir. 23-cü sırada Ukrayna (24.837) yer alıb.

    UEFA reytinqində İngiltərə (106.463) birinci pillədə qərarlaşıb.

    Xatırladaq ki, Azərbaycanın avrokuboklardakı yeganə təmsilçisi "Sabah" komandasıdır. Bakı klubu UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin III turunda Bakıda Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubuna uduzub - 1:2.
    UEFA Reytinqi UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası Sabah FK Borussiya Dortmund FK
    Азербайджан завершил неделю на 24-й позиции в рейтинге УЕФА
    Azerbaijan ends week in 24th place in UEFA rankings
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