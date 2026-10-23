UEFA reytinqi: Azərbaycan həftəni 24-cü pillədə başa vurub
Futbol
- 23 oktyabr, 2026
- 09:21
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Azərbaycan UEFA reytinqində həftəni 24-cü pillədə başa vurub.
"Report"un məlumatına görə, bu, UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinin III turunun oyunlarından sonra bəlli olub.
İsrailin "Hapoel" (Beer-Şeva) klubu Belçikada "Yunion"a dörd cavabsız topla uduzub. Bu nəticədən sonra İsrailin Azərbaycanı keçə bilməyəcəyi dəqiqləşib.
Azərbaycan 24.187 əmsalla 24-cü, İsrail 24.125 əmsalla 25-ci yerdədir. 23-cü sırada Ukrayna (24.837) yer alıb.
UEFA reytinqində İngiltərə (106.463) birinci pillədə qərarlaşıb.
|Xatırladaq ki, Azərbaycanın avrokuboklardakı yeganə təmsilçisi "Sabah" komandasıdır. Bakı klubu UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin III turunda Bakıda Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubuna uduzub - 1:2.
Азербайджан завершил неделю на 24-й позиции в рейтинге УЕФА
Azerbaijan ends week in 24th place in UEFA rankings
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UEFA reytinqi: Azərbaycan həftəni 24-cü pillədə başa vurubFutbol