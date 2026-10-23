Азербайджан завершил неделю на 24-й позиции в рейтинге УЕФА
Футбол
- 23 октября, 2026
- 09:41
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Азербайджан завершил неделю на 24-м месте в рейтинге УЕФА по итогам матчей III тура общего этапа Лиги Европы УЕФА.
Как сообщает Report, израильский "Хапоэль" (Беэр-Шева) уступил бельгийскому "Юниону" со счетом 0:4, что не позволило ему обойти Азербайджан в рейтинге УЕФА.
Азербайджан находится на 24-м месте с коэффициентом 24.187, а Израиль - на 25-м с коэффициентом 24.125. На 23-м месте расположилась Украина (24.837).
Лидирует в рейтинге Англия (106.463).
Напомним, что Азербайджан в еврокубках представляет клуб "Сабах". В матче III тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА бакинская команда проиграла на домашнем поле немецкой "Боруссии" (Дортмунд) со счетом 1:2.
UEFA reytinqi: Azərbaycan həftəni 24-cü pillədə başa vurub
Azerbaijan ends week in 24th place in UEFA rankings
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