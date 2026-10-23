Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Азербайджан завершил неделю на 24-й позиции в рейтинге УЕФА

    Футбол
    • 23 октября, 2026
    • 09:41
    Азербайджан завершил неделю на 24-й позиции в рейтинге УЕФА

    Азербайджан завершил неделю на 24-м месте в рейтинге УЕФА по итогам матчей III тура общего этапа Лиги Европы УЕФА.

    Как сообщает Report, израильский "Хапоэль" (Беэр-Шева) уступил бельгийскому "Юниону" со счетом 0:4, что не позволило ему обойти Азербайджан в рейтинге УЕФА.

    Азербайджан находится на 24-м месте с коэффициентом 24.187, а Израиль - на 25-м с коэффициентом 24.125. На 23-м месте расположилась Украина (24.837).

    Лидирует в рейтинге Англия (106.463).

    Напомним, что Азербайджан в еврокубках представляет клуб "Сабах". В матче III тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА бакинская команда проиграла на домашнем поле немецкой "Боруссии" (Дортмунд) со счетом 1:2.

    Лига Европы УЕФА ФК Хапоэль ФК Сабах
    UEFA reytinqi: Azərbaycan həftəni 24-cü pillədə başa vurub
    Azerbaijan ends week in 24th place in UEFA rankings
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    09:52
    Во Франции из-за шторма "Остин" свыше 160 тыс. домов остались без электричества
    Другие страны
    09:51
    Директор Губинского олимпийского спорткомплекса арестован по делу о хищении свыше 500 тыс. манатов
    Происшествия
    09:48
    Азербайджан увеличит финансирование Фонда ОМС до 1,1 млрд манатов
    Финансы
    09:46
    Все 67 городов и районов Азербайджана в 2027 году перейдут на самофинансирование
    Финансы
    09:41
    Азербайджан завершил неделю на 24-й позиции в рейтинге УЕФА
    Футбол
    09:40
    Верхний предел дефицита сводного бюджета Азербайджана снижается на 5%
    Финансы
    09:36
    Азербайджан удвоит верхний предел госгарантий
    Финансы
    09:27
    Азербайджан выделит 410 млн манатов на резервные фонды в 2027 году
    Финансы
    09:18
    Цена нефти марки Brent составила $114,23 за баррель - Обновлено
    Энергетика
    Лента новостей