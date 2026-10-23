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    Salyanda kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 23 oktyabr, 2026
    • 09:21
    Salyanda kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Salyan rayonunda kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.

    "Report"un Aran bürosu xəbər verir ki, Vaqif Hüseyn oğlu Məmmədovu rayonun Çadırlı kəndində yerləşən fərdi yaşayış evinin həyətindəki istixanada elektrik naqillərini çəkən zaman cərəyan vurub. Nəticədə V. Məmmədov hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı Salyan rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Elektrik cərəyanı Araşdırma Salyan
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