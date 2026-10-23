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    Azərbaycanın icmal büdcəsinin kəsirinin yuxarı həddi 5 % azaldılır

    Maliyyə
    • 23 oktyabr, 2026
    • 09:33
    Azərbaycanın icmal büdcəsinin kəsirinin yuxarı həddi 5 % azaldılır

    2027-ci ildə Azərbaycanın icmal büdcəsinin kəsirinin yuxarı həddi 16 milyard 74,1 milyon manat müəyyən edilib.

    "Report" bu barədə "2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2026-cı ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 4,9 % azdır.

    Dövlət büdcəsi İcmal büdcəsi
    Верхний предел дефицита сводного бюджета Азербайджана снижается на 5%
    Azerbaijan's consolidated budget deficit upper limit for 2027 down 4.9%
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