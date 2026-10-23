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    Верхний предел дефицита сводного бюджета Азербайджана снижается на 5%

    Финансы
    • 23 октября, 2026
    • 09:40
    Верхний предел дефицита сводного бюджета Азербайджана снижается на 5%

    В 2027 году верхний предел дефицита сводного бюджета Азербайджана установлен на уровне 16 млрд 74,1 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на законопроект "О государственном бюджете на 2027 год", это на 4,9% меньше утвержденного прогноза на 2026 год.

    Государственный бюджет Азербайджана Сводный бюджет
    Azərbaycanın icmal büdcəsinin kəsirinin yuxarı həddi 5 % azaldılır
    Azerbaijan's consolidated budget deficit upper limit for 2027 down 4.9%
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    44 filmi

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