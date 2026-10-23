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    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin direktoru həbs edilib, yarım milyon manat mənimsəmədə təqsirli bilinir

    Digər
    • 23 oktyabr, 2026
    • 09:43
    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin direktoru həbs edilib, yarım milyon manat mənimsəmədə təqsirli bilinir

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin direktoru həbs edilib.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində aparılan araşdırmalarla "Azəridmanservis" MMC-nin Quba İdman, istirahət, təlim və tədris kompleksinin direktoru Rəşid Orucov və mühasib Vidadi Şirinovun qanunazidd hərəkətləri müəyyən edilib.

    Hər iki şəxs mənimsəmə və vəzifə cinayətlərində təqsirli bilinir. İş üzrə ziyanın yarım milyon manatdan çox olduğu qeyd edilir.

    R.Orucov və V.Şirinov barəsində Binəqədi Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Mənimsəmə Korrupsiya Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi Cinayət işi Quba
    Директор Губинского олимпийского спорткомплекса арестован по делу о хищении свыше 500 тыс. манатов
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