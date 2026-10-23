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    Директор и главбух Олимпийского спорткомплекса в Губе арестованы по делу о хищениях на 500 тыс. манатов

    Происшествия
    • 23 октября, 2026
    • 09:51
    Директор и главбух Олимпийского спорткомплекса в Губе арестованы по делу о хищениях на 500 тыс. манатов

    Директор и главный бухгалтер Губинского олимпийского спортивного комплекса арестованы по обвинению в хищении более полумиллиона манатов.

    Как передает Report, в результате расследований, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, выявлены противоправные действия директора Губинского спортивно-оздоровительного, учебно-тренировочного комплекса ООО "Азеридмансервис" Рашида Оруджева и бухгалтера Видади Ширинова.

    Они обвиняются в хищении и должностных преступлениях. Ущерб по делу оценивается более чем в полмиллиона манатов.

    Решением Бинагадинского районного суда в отношении Р.Оруджева и В.Ширинова избрана мера пресечения в виде ареста.

    Хищение госсредств Управление по борьбе с коррупцией Губа
    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin direktoru həbs edilib, yarım milyon manat mənimsəmədə təqsirli bilinir
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