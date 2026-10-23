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    Azərbaycan Basketbol Liqasında IV tur başlayır

    Komanda
    • 23 oktyabr, 2026
    • 09:43
    Azərbaycan Basketbol Liqasında IV tur başlayır

    Azərbaycan Basketbol Liqasında IV tura bu gün start veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə bir qarşılaşma keçiriləcək.

    Son ölkə çempionu "Sabah" NTD-ni sınağa çəkəcək. Görüş Milli Gimnastika Arenasında, saat 19:00-da start götürəcək.

    Ehtiyatda daha bir oyunu olan "Sabah" 4 xalla liderdir. NTD 3 xalla yeddinci pillədə qərarlaşıb.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Sabah BK NTD BK
    44 filmi
    44 filmi

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