Azərbaycan Basketbol Liqasında IV tur başlayır
Komanda
- 23 oktyabr, 2026
- 09:43
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Azərbaycan Basketbol Liqasında IV tura bu gün start veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə bir qarşılaşma keçiriləcək.
Son ölkə çempionu "Sabah" NTD-ni sınağa çəkəcək. Görüş Milli Gimnastika Arenasında, saat 19:00-da start götürəcək.
Ehtiyatda daha bir oyunu olan "Sabah" 4 xalla liderdir. NTD 3 xalla yeddinci pillədə qərarlaşıb.
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