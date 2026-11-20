Los-Anceles yaxınlığında 4,2 maqnitudalı zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 20 noyabr, 2026
- 23:48
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ABŞ-nin Kaliforniya ştatının cənubunda, Los-Anceles yaxınlığında 4,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Geoloji Xidməti (USGS) məlumat yayıb.
Yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 03:25-də (Bakı vaxtı ilə 15:25) qeydə alınıb. Zəlzələnin episentri Los-Anceles dairəsində yerləşən Kommers şəhərindən təxminən 1 kilometr şimal-qərbdə, ocağı isə 15,45 kilometr dərinlikdə olub.
İlkin olaraq zəlzələnin maqnitudası 4,2 qiymətləndirilib, sonradan 4,4-ə yüksəldilib, daha sonra yenidən 4,2 olaraq dəqiqləşdirilib.
Yeraltı təkanlar Kaliforniyanın cənubundakı qonşu şəhərlərdə də hiss olunub.
Dağıntı və tələfat barədə məlumat daxil olmayıb.
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