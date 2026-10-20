Посол Кореи: Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией укрепляет стабильность в регионе

Республика Корея с особым интересом следит за ситуацией на Южном Кавказе и ходом мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом заявил посол Республики Корея в Азербайджане Кан Кимгу на мероприятии "Средний коридор и его перспективы: будущее транспортных связей между Азербайджаном, Кореей и Евразией".

"Это обусловлено тем, что Корея и Азербайджан имеют определенное сходство в геополитическом положении. Обе страны сталкивались с вызовами из-за сложной региональной обстановки", - отметил дипломат.

По его словам, изменения геополитической ситуации на Южном Кавказе заслуживают особого внимания.

"В августе 2025 года Азербайджан и Армения парафировали мирное соглашение, что стало важным шагом на пути к установлению прочного мира и стабильности в регионе. С тех пор наблюдаются позитивные изменения, а также продолжаются усилия по укреплению мира и развитию регионального сотрудничества", - подчеркнул посол.