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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Koreya səfiri: Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sülh prosesi regionda sabitliyi möhkəmləndirir

    Xarici siyasət
    • 20 oktyabr, 2026
    • 10:19
    Koreya səfiri: Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sülh prosesi regionda sabitliyi möhkəmləndirir

    Koreya Respublikası Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti və Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sülh prosesinin gedişatını xüsusi maraqla izləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Koreya Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Kan Kimqu "Orta Dəhliz və onun perspektivləri: Azərbaycan, Koreya və Avrasiya arasında nəqliyyat əlaqələrinin gələcəyi" mövzusunda tədbirdə deyib.

    "Bu, Koreya və Azərbaycanın geosiyasi mövqeyində müəyyən oxşarlıqların olması ilə əlaqədardır. Hər iki ölkə çağırışlarla üzləşib", - diplomat qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, Cənubi Qafqazda geosiyasi vəziyyətin dəyişməsi xüsusi diqqətə layiqdir:

    "2025-ci ilin avqustunda Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişini parafladı ki, bu da regionda möhkəm sülh və sabitliyin bərqərar olması yolunda mühüm bir addım oldu. O vaxtdan bəri müsbət dəyişikliklər müşahidə olunur, həmçinin sülhün möhkəmləndirilməsi və regional əməkdaşlığın inkişafı üzrə səylər davam etdirilir".

    Kan Kim Qu Cənubi Qafqaz Orta Dəhliz (Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi)
    Посол Кореи: Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией укрепляет стабильность в регионе
    Korean envoy: Azerbaijan-Armenia peace strengthens regional stability
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