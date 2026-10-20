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    В Лачыне открылся монументальный комплекс в память о шехидах

    Внутренняя политика
    • 20 октября, 2026
    • 10:22
    В Лачыне открылся монументальный комплекс в память о шехидах

    В селе Шамкенд Лачынского района состоялось открытие монументального комплекса в память о шехидах.

    Как сообщает Report, комплекс построен по инициативе жителей села.

    На церемонии присутствовали сотрудники Службы восстановления, строительства и управления в Лачынском районе и Лачынской центральной районной больницы, председатель Лачынской районной организации ветеранов войны и труда, районный аксакал Газанфар Гусейнов, члены семей шехидов, ветераны, жители села и представители сообщества.

    Отметим, что во время Первой Карабахской и 44-дневной Отечественной войны село Шамкенд потеряло в общей сложности 41 шехида. Один из них удостоен звания Национального Героя Азербайджана, а другой - ордена "Азербайджанское знамя".

    В настоящее время 8 шехидов числятся пропавшими без вести. Останки еще троих были обнаружены и захоронены после 44-дневной Отечественной войны.

    В Лачыне открылся монументальный комплекс в память о шехидах
    В Лачыне открылся монументальный комплекс в память о шехидах
    В Лачыне открылся монументальный комплекс в память о шехидах
    В Лачыне открылся монументальный комплекс в память о шехидах
    В Лачыне открылся монументальный комплекс в память о шехидах
    В Лачыне открылся монументальный комплекс в память о шехидах
    В Лачыне открылся монументальный комплекс в память о шехидах
    В Лачыне открылся монументальный комплекс в память о шехидах
    В Лачыне открылся монументальный комплекс в память о шехидах
    В Лачыне открылся монументальный комплекс в память о шехидах
    В Лачыне открылся монументальный комплекс в память о шехидах
    В Лачыне открылся монументальный комплекс в память о шехидах
    В Лачыне открылся монументальный комплекс в память о шехидах

    Освобожденные территории Азербайджана
    Фото
    Laçında şəhidlərin xatirəsinə ucaldılmış abidə kompleksinin açılışı olub
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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