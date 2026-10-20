В Лачыне открылся монументальный комплекс в память о шехидах

В селе Шамкенд Лачынского района состоялось открытие монументального комплекса в память о шехидах.

Как сообщает Report, комплекс построен по инициативе жителей села.

На церемонии присутствовали сотрудники Службы восстановления, строительства и управления в Лачынском районе и Лачынской центральной районной больницы, председатель Лачынской районной организации ветеранов войны и труда, районный аксакал Газанфар Гусейнов, члены семей шехидов, ветераны, жители села и представители сообщества.

Отметим, что во время Первой Карабахской и 44-дневной Отечественной войны село Шамкенд потеряло в общей сложности 41 шехида. Один из них удостоен звания Национального Героя Азербайджана, а другой - ордена "Азербайджанское знамя".

В настоящее время 8 шехидов числятся пропавшими без вести. Останки еще троих были обнаружены и захоронены после 44-дневной Отечественной войны.