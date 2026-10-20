В Билясуваре перевернулся автомобиль, есть погибший

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В Билясуварском районе зафиксировано серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает муганское бюро Report, инцидент произошел на автодороге Билясувар-Бахрамтепе.

Автомобиль марки Mercedes под управлением Эльвина Магеррамова (1989 г.р.) перевернулся.

Водитель, получивший травмы в результате аварии, был доставлен в Имишлинскую центральную районную больницу.

Пассажир Mercedes Эльнур Рустамов (1996 г.р.) скончался от полученных травм.

По факту ведется расследование.