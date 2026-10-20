Biləsuvarda avtomobil aşıb, ölən və xəsarət alan var
Hadisə
- 20 oktyabr, 2026
- 09:44
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Biləsuvar rayonunda ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə Biləsuvar–Bəhrəmtəpə avtomobil yolunda qeydə alınıb.
1989-cu il təvəllüdlü Elvin Məhərrəmovun idarə etdiyi "Mercedes" markalı avtomobil aşıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan sürücü İmişli Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.
Avtomobildə olan 1996-cı il təvəllüdlü Elnur Rüstəmov isə aldığı xəsarətlərdən ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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