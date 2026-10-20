İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Biləsuvarda avtomobil aşıb, ölən və xəsarət alan var

    Hadisə
    • 20 oktyabr, 2026
    • 09:44
    Biləsuvarda avtomobil aşıb, ölən və xəsarət alan var

    Biləsuvar rayonunda ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə Biləsuvar–Bəhrəmtəpə avtomobil yolunda qeydə alınıb.

    1989-cu il təvəllüdlü Elvin Məhərrəmovun idarə etdiyi "Mercedes" markalı avtomobil aşıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan sürücü İmişli Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.

    Avtomobildə olan 1996-cı il təvəllüdlü Elnur Rüstəmov isə aldığı xəsarətlərdən ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Ölüm hadisəsi Xəsarət alan Biləsuvar
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    09:53
    Türkiyədə İŞİD-i maliyyələşdirməkdə şübhəli bilinən 21 nəfər saxlanılıb
    Region
    09:49
    Cənubi Sendviç adaları bölgəsində 5,2 maqnitudalı zəlzələ olub
    Digər ölkələr
    09:47
    Azərbaycanda "Uşaq Hüquqları Aylığı" elan edilib
    Daxili siyasət
    09:45
    Cənubi Koreya şirkəti infrastukturu rəqəmsallaşdırmaqda ADY-yə kömək edəcək
    İnfrastruktur
    09:44
    Biləsuvarda avtomobil aşıb, ölən və xəsarət alan var
    Hadisə
    09:44
    "Turan" klubu bu gün CEV Çempionlar Liqasında ilk oyununu keçirəcək
    Komanda
    09:42
    2026-cı il buraxılış imtahanı iştirakçılarının təcrübəsi araşdırılıb
    Elm və təhsil
    09:38
    Abbas Əraqçi: Tehran və Moskva tarix boyu heç vaxt bu qədər yaxın olmayıb
    Region
    09:34
    Foto
    Emin Əmrullayev saksoniyalı həmkarı ilə görüşüb
    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti