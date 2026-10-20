Эмин Амруллаев встретился с министром науки Саксонии
Наука и образование
- 20 октября, 2026
- 10:01
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Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с министром науки федеральной земли Саксония (Германия) Себастианом Гемковом.
Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в образовательной и научной сферах.
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