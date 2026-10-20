Эмин Амруллаев встретился с министром науки Саксонии

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с министром науки федеральной земли Саксония (Германия) Себастианом Гемковом.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в образовательной и научной сферах.