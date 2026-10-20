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    Эмин Амруллаев встретился с министром науки Саксонии

    Наука и образование
    • 20 октября, 2026
    • 10:01
    Эмин Амруллаев встретился с министром науки Саксонии

    Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с министром науки федеральной земли Саксония (Германия) Себастианом Гемковом.

    Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в образовательной и научной сферах.

    Эмин Амруллаев встретился с министром науки Саксонии
    Эмин Амруллаев встретился с министром науки Саксонии
    Эмин Амруллаев встретился с министром науки Саксонии

    Эмин Амруллаев Министерство науки и образования Азербайджана
    Фото
    Emin Əmrullayev saksoniyalı həmkarı ilə görüşüb
    Фото
    Emin Amrullayev meets science minister of Germany's Saxony
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