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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Emin Əmrullayev saksoniyalı həmkarı ilə görüşüb

    Elm və təhsil
    • 20 oktyabr, 2026
    • 09:34
    Emin Əmrullayev saksoniyalı həmkarı ilə görüşüb

    Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Almaniya Federativ Respublikasının Saksoniya federal torpağının elm naziri Sebastian Qemkov ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, görüş çərçivəsində Almaniya Federativ Respublikası ilə elm və təhsil sahəsində cari əməkdaşlıq və gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə edilib.

    Emin Əmrullayev saksoniyalı həmkarı ilə görüşüb
    Emin Əmrullayev saksoniyalı həmkarı ilə görüşüb
    Emin Əmrullayev saksoniyalı həmkarı ilə görüşüb
    Emin Əmrullayev Saksoniya Azərbaycan Elm və Təhsil Nazirliyi
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