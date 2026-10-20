Emin Əmrullayev saksoniyalı həmkarı ilə görüşüb
Elm və təhsil
- 20 oktyabr, 2026
- 09:34
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Almaniya Federativ Respublikasının Saksoniya federal torpağının elm naziri Sebastian Qemkov ilə görüşüb.
Bu barədə "Report"a Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, görüş çərçivəsində Almaniya Federativ Respublikası ilə elm və təhsil sahəsində cari əməkdaşlıq və gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə edilib.
Son xəbərlər
09:49
Cənubi Sendviç adaları bölgəsində 5,2 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
09:47
Azərbaycanda "Uşaq Hüquqları Aylığı" elan edilibDaxili siyasət
09:45
Cənubi Koreya şirkəti infrastukturu rəqəmsallaşdırmaqda ADY-yə kömək edəcəkİnfrastruktur
09:44
Biləsuvarda avtomobil aşıb, ölən və xəsarət alan varHadisə
09:44
"Turan" klubu bu gün CEV Çempionlar Liqasında ilk oyununu keçirəcəkKomanda
09:42
2026-cı il buraxılış imtahanı iştirakçılarının təcrübəsi araşdırılıbElm və təhsil
09:38
Abbas Əraqçi: Tehran və Moskva tarix boyu heç vaxt bu qədər yaxın olmayıbRegion
09:34
Foto
Emin Əmrullayev saksoniyalı həmkarı ilə görüşübElm və təhsil
09:32
Baba Rzayev: "Azərbaycanda son 7 ildə 51 yarımstansiya tikilib"Energetika