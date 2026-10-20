В одной из школ Будапешта занятия отменены после сообщения об угрозе взрыва

В Будапеште (Венгрия) в одной из школ занятия приостановлены после сообщения об угрозе взрыва.

Как передает Report, об этом сообщают венгерские медиа.

В здании школы будет проведен обыск с целью обнаружения каких-либо подозрительных предметов.

Кроме того, сегодня еще одно учебное заведение также получило сообщение об угрозе взрыва. В связи с этим проведен обыск в здании, но ничего подозрительного не было обнаружено.

Вчера сообщалось о том, что более 70 учебных заведений в Венгрии получили предупреждения об угрозе взрывов.