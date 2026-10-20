В одной из школ Будапешта занятия отменены после сообщения об угрозе взрыва
Другие страны
- 20 октября, 2026
- 10:20
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В Будапеште (Венгрия) в одной из школ занятия приостановлены после сообщения об угрозе взрыва.
Как передает Report, об этом сообщают венгерские медиа.
В здании школы будет проведен обыск с целью обнаружения каких-либо подозрительных предметов.
Кроме того, сегодня еще одно учебное заведение также получило сообщение об угрозе взрыва. В связи с этим проведен обыск в здании, но ничего подозрительного не было обнаружено.
Вчера сообщалось о том, что более 70 учебных заведений в Венгрии получили предупреждения об угрозе взрывов.
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