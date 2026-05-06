ЦБА ожидает принятия законов по исламскому банкингу уже в 2026 году

Центробанк Азербайджана ожидает утверждения законодательного пакета по исламскому финансированию уже в 2026 году, что позволит местным банкам официально предлагать клиентам продукты исламского банкинга.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции в Баку.

По его словам, в настоящее время в стране действует специальный регуляторный режим sandbox, в рамках которого несколько банков тестируют продукты исламского финансирования.

"Два банка под нашим надзором уже в пилотном режиме предоставляют такие услуги. Наша цель - регулирование этой сферы на основе подхода "исламского окна"", - отметил Кязымов.

Он пояснил, что данный механизм позволит банкам с традиционной лицензией предлагать отдельные продукты исламского финансирования. В ряде стран такая модель также известна как "альтернативный банкинг".

Глава ЦБА подчеркнул, что регулятор не исключает возможности внедрения специальной лицензии для исламских банков в будущем, если спрос на такие услуги окажется очень высоким.

"Если мы увидим действительно большой спрос, то возможно, рассмотрим вопрос отдельной лицензии для исламского банкинга. Но на данном этапе работаем через механизм "исламского окна"", - сказал он.

Кязымов также подчеркнул, что все законодательные документы по данному направлению уже подготовлены и находятся на стадии согласования.

"Надеюсь, что эти документы будут утверждены уже в этом году. После этого все наши банки смогут выходить на рынок как с исламскими кредитными продуктами, так и с депозитами", - добавил председатель Центробанка.