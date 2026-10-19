Мелони созвала совещание в связи с беспорядками во время протестов молодежи

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони созывает совещание по вопросам безопасности в связи с уличными столкновениями в Милане и других городах страны 17–18 октября.

Как передает Report, об этом сообщает Quotidiano Nazionale.

"Я созвала совещание по вопросам общественного порядка в Палаццо Киджи, чтобы оценить ситуацию и рассмотреть дальнейшие меры против тех, кто использует законные демонстрации для разжигания насилия и хаоса", - отметила она.

По данным телеканала Rai news, всего в течение выходных в Милане задержали более 200 человек, в основном, несовершеннолетние.

Во время демонстраций зафиксированы факты мародерства, так протестующие разбили витрины и ограбили магазины и супермаркеты. Наибольший ущерб зафиксирован в Милане: подростки бросали стулья, столики и ограждения в витрины магазинов ряда магазинов и супермаркетов.

По некоторым данным, ущерб превысил полмиллиона евро.

В связи с протестами центральную галерею Витторио Эммануэле II окружили бронетехникой, а главный собор Дуомо закрыли для посещения туристами.