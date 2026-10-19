Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Мелони созвала совещание в связи с беспорядками во время протестов молодежи

    Другие страны
    • 19 октября, 2026
    • 11:07
    Мелони созвала совещание в связи с беспорядками во время протестов молодежи

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони созывает совещание по вопросам безопасности в связи с уличными столкновениями в Милане и других городах страны 17–18 октября.

    Как передает Report, об этом сообщает Quotidiano Nazionale.

    "Я созвала совещание по вопросам общественного порядка в Палаццо Киджи, чтобы оценить ситуацию и рассмотреть дальнейшие меры против тех, кто использует законные демонстрации для разжигания насилия и хаоса", - отметила она.

    По данным телеканала Rai news, всего в течение выходных в Милане задержали более 200 человек, в основном, несовершеннолетние.

    Во время демонстраций зафиксированы факты мародерства, так протестующие разбили витрины и ограбили магазины и супермаркеты. Наибольший ущерб зафиксирован в Милане: подростки бросали стулья, столики и ограждения в витрины магазинов ряда магазинов и супермаркетов.

    По некоторым данным, ущерб превысил полмиллиона евро.

    В связи с протестами центральную галерею Витторио Эммануэле II окружили бронетехникой, а главный собор Дуомо закрыли для посещения туристами.

    Акции протеста Джорджа Мелони Италия
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    11:07
    Мелони созвала совещание в связи с беспорядками во время протестов молодежи
    Другие страны
    11:04
    В Премьер-лиге Азербайджана установлен рекорд по числу зрителей в сезоне
    Футбол
    10:50
    У берегов Греции перевернулся катер с мигрантами, погибли шесть человек
    Другие страны
    10:48
    "Нефтчи" забил 700-й гол на выезде в чемпионатах Азербайджана
    Футбол
    10:39
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта метанола на 8%
    Энергетика
    10:39
    Азербайджан за 9 месяцев экспортировал около 327 тыс. тонн азотных удобрений
    Энергетика
    10:32
    ГТК: В ТОП-3 покупателей нефти у Азербайджана входят Италия, Чехия и Румыния
    Энергетика
    10:31
    Азербайджан незначительно увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию
    Бизнес
    10:30
    В Казахстане пресекли работу сети нелегальных ломбардов с доходом свыше $300 тыс.
    В регионе
    Лента новостей