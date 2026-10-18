Протесты в Италии вслед за Францией переросли в беспорядки, задержаны до 200 человек

Протесты, начавшиеся в Италии вслед за Францией, против высокой стоимости жизни, цен на топливо и налогов переросли в беспорядки.

Как сообщает Report со ссылкой на местную прессу, в Милане молодые люди, одетые в черное, забрасывают сотрудников правоохранительных органов самодельными зажигательными устройствами, металлическими ограждениями и бутылками.

Силовики для разгона демонстрантов применили слезоточивый газ и водометы, но вынуждены были отступить, после чего протестующие заняли главную площадь Пьяцца-дель-Дуомо.

По данным телеканала Sky TG24, при столкновениях в Бергамо, Болонье, Милане и Турине задержаны 197 человек, среди них 12 несовершеннолетних и шесть иностранных граждан. Согласно информации, ранения получил 141 сотрудник полиции.

Премьер-министр Джорджа Мелони осудила беспорядки, отметив, что проведение демонстраций - это право, а поджоги городов - нет.