Протесты в Италии вслед за Францией переросли в беспорядки, задержаны до 200 человек
- 18 октября, 2026
- 17:49
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Протесты, начавшиеся в Италии вслед за Францией, против высокой стоимости жизни, цен на топливо и налогов переросли в беспорядки.
Как сообщает Report со ссылкой на местную прессу, в Милане молодые люди, одетые в черное, забрасывают сотрудников правоохранительных органов самодельными зажигательными устройствами, металлическими ограждениями и бутылками.
Силовики для разгона демонстрантов применили слезоточивый газ и водометы, но вынуждены были отступить, после чего протестующие заняли главную площадь Пьяцца-дель-Дуомо.
По данным телеканала Sky TG24, при столкновениях в Бергамо, Болонье, Милане и Турине задержаны 197 человек, среди них 12 несовершеннолетних и шесть иностранных граждан. Согласно информации, ранения получил 141 сотрудник полиции.
Премьер-министр Джорджа Мелони осудила беспорядки, отметив, что проведение демонстраций - это право, а поджоги городов - нет.