İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Fransadan sonra İtaliyada da etirazlar iğtişaşlara çevrilib, 200-dək insan saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 18 oktyabr, 2026
    • 18:17
    Fransadan sonra İtaliyada da etirazlar iğtişaşlara çevrilib, 200-dək insan saxlanılıb

    Fransadan sonra İtaliyada da bahalaşmaya, yanacaq qiymətlərinə və vergilərə qarşı başlayan etirazlar iğtişaşlara çevrilib.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, Milanda qara geyimli gənclər hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına əldəqayırma yandırıcı qurğular, metal hasarlar və butulkalar atıblar.

    Təhlükəsizlik qüvvələri nümayişçiləri dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qaz və su şırnaqlarından istifadə edib, lakin geri çəkilməyə məcbur olublar, bundan sonra etirazçılar əsas meydanı tutublar.

    "Sky TG24" telekanalının məlumatına görə, Berqamo, Bolonya, Milan və Turində toqquşmalar zamanı 197 nəfər saxlanılıb, onların arasında yetkinlik yaşına çatmayan 12 şəxs və altı əcnəbi də var. Məlumata əsasən, 141 polis əməkdaşı yaralanıb.

    Baş nazir Corcia Meloni iğtişaşları pisləyərək qeyd edib ki, nümayişlər keçirmək hüquqdur, lakin şəhərləri yandırmaq yox.

    İtaliya İğtişaş Corcia Meloni
    Протесты в Италии вслед за Францией переросли в беспорядки, задержаны до 200 человек
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