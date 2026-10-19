Азербайджан незначительно увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию

Азербайджан в январе-сентябре этого года экспортировал в Россию ненефтегазовую продукцию на сумму $881,4 млн, что на 0,2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В отчетном периоде стоимость ненефтегазового экспорта в направлении Турции увеличилась на 9% по сравнению с годом ранее и составила $475,2 млн, в направлении Грузии - выросла на 80,9%, до $443 млн, а в направлении Швейцарии - увеличилась на 32,3%, до $327,95 млн.

За 9 месяцев стоимость экспорта Азербайджана по ненефтегазовому сектору (за исключением немонетарного золота) увеличилась на 20,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $3,2 млрд.