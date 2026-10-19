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    Азербайджан незначительно увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию

    Бизнес
    • 19 октября, 2026
    • 10:31
    Азербайджан незначительно увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию

    Азербайджан в январе-сентябре этого года экспортировал в Россию ненефтегазовую продукцию на сумму $881,4 млн, что на 0,2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

    В отчетном периоде стоимость ненефтегазового экспорта в направлении Турции увеличилась на 9% по сравнению с годом ранее и составила $475,2 млн, в направлении Грузии - выросла на 80,9%, до $443 млн, а в направлении Швейцарии - увеличилась на 32,3%, до $327,95 млн.

    За 9 месяцев стоимость экспорта Азербайджана по ненефтегазовому сектору (за исключением немонетарного золота) увеличилась на 20,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $3,2 млрд.

    Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) Ненефтегазовая продукция
    Azərbaycan Rusiyaya qeyri-neft-qaz ixracını cüzi artırıb
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