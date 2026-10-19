Azərbaycan Rusiyaya qeyri-neft-qaz ixracını cüzi artırıb
Biznes
- 19 oktyabr, 2026
- 10:19
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Rusiyaya 881,4 milyon ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft-qaz məhsulları ixrac edib.
"Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,2 % çoxdur.
Hesabat dövründə qeyri-neft-qaz ixracının dəyəri Türkiyə istiqamətində 1 il əvvələ nisbətən 9 % artaraq 475,2 milyon ABŞ dolları, Gürcüstan istiqamətində 80,9 % artaraq 443 milyon ABŞ dolları, İsveçrə istiqamətində isə 32,3 % artaraq 327,95 milyon ABŞ dolları olub.
9 ayda Azərbaycanın qeyri-neft-qaz sektoru üzrə ixracının dəyəri (qeyri-monetar qızıl istisna olmaqla) ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20,5 % artaraq 3,2 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
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