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    Azərbaycan Rusiyaya qeyri-neft-qaz ixracını cüzi artırıb

    Biznes
    • 19 oktyabr, 2026
    • 10:19
    Azərbaycan Rusiyaya qeyri-neft-qaz ixracını cüzi artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Rusiyaya 881,4 milyon ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft-qaz məhsulları ixrac edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,2 % çoxdur.

    Hesabat dövründə qeyri-neft-qaz ixracının dəyəri Türkiyə istiqamətində 1 il əvvələ nisbətən 9 % artaraq 475,2 milyon ABŞ dolları, Gürcüstan istiqamətində 80,9 % artaraq 443 milyon ABŞ dolları, İsveçrə istiqamətində isə 32,3 % artaraq 327,95 milyon ABŞ dolları olub.

    9 ayda Azərbaycanın qeyri-neft-qaz sektoru üzrə ixracının dəyəri (qeyri-monetar qızıl istisna olmaqla) ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20,5 % artaraq 3,2 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    Qeyri-neft-qaz sektoru Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK)
    Азербайджан незначительно увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию
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