"Нефтчи" забил 700-й гол на выезде в чемпионатах Азербайджана
Футбол
- 19 октября, 2026
- 10:48
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"Нефтчи" забил свой 700-й гол на выезде в чемпионатах Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом сообщает Профессиональная футбольная лига.
Это произошло в VIII туре Премьер-лиги. Автором юбилейного гола стал Густаво Клисман, забивший второй мяч в матче против "Карабаха" (3:3).
"Бело-черные" в 496-м матче на чужих полях довели количество голов до 701. Бакинцы по этому показателю уступают только "Карабаху".
Отметим, что "бело-черные" забили свой первый гол на выезде 15 мая 1992 года в Евлахе в ворота "Автомобильчи". В том матче бакинцы одержали победу со счетом 3:1.
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