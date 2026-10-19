"Нефтчи" забил 700-й гол на выезде в чемпионатах Азербайджана

"Нефтчи" забил свой 700-й гол на выезде в чемпионатах Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сообщает Профессиональная футбольная лига.

Это произошло в VIII туре Премьер-лиги. Автором юбилейного гола стал Густаво Клисман, забивший второй мяч в матче против "Карабаха" (3:3).

"Бело-черные" в 496-м матче на чужих полях довели количество голов до 701. Бакинцы по этому показателю уступают только "Карабаху".

Отметим, что "бело-черные" забили свой первый гол на выезде 15 мая 1992 года в Евлахе в ворота "Автомобильчи". В том матче бакинцы одержали победу со счетом 3:1.