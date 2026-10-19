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    "Neftçi" Azərbaycan çempionatlarında səfərdə 700-cü qolunu "Qarabağ"a vurub

    Futbol
    • 19 oktyabr, 2026
    • 10:28
    Neftçi Azərbaycan çempionatlarında səfərdə 700-cü qolunu Qarabağa vurub

    "Neftçi" Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 700-cü səfər qolunu vurub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

    Bu, Misli Premyer Liqasının VIII turunda gerçəkləşib. "Qarabağ"la qarşılaşmada (3:3) ikinci qola imza atan Qustavo Klisman yubiley topunun müəllifi olub.

    "Ağ-qaralar" rəqib meydanlarındakı 496-cı görüşdə qol sayını 701-ə çatdırıb. Bakılılar bu göstəricidə yalnız "Qarabağ"dan geri qalır.

    Qeyd edək ki, "ağ-qaralar" səfərdəki ilk qolunu 1992-ci il mayın 15-də Yevlaxda "Avtomobilçi"nin qapısından keçirib. Həmin matçda bakılılar 3:1 hesabı ilə qalib gəlib.

    Neftçi FK Qarabağ FK Azərbaycan Premyer Liqası
    "Нефтчи" забил 700-й гол на выезде в чемпионатах Азербайджана
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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