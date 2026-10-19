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    В Премьер-лиге Азербайджана установлен рекорд по числу зрителей в сезоне

    Футбол
    • 19 октября, 2026
    • 11:04
    В Премьер-лиге Азербайджана установлен рекорд по числу зрителей в сезоне

    В VIII туре Премьер-лиги Азербайджана за матчами со стадионов наблюдали в общей сложности 30 800 болельщиков.

    Как сообщает Report, это рекордная цифра в текущем сезоне.

    Наибольшее количество зрителей зафиксировано на матчах "Кяпаз" - "Зиря" (1:1) и "Карабах" - "Нефтчи" (3:3). Номинальный домашний матч представителя Гянджи посмотрели 13 800 зрителей, а азербайджанское дерби - 13 500 зрителей.

    На других матчах присутствовало сравнительно меньше болельщиков: 1200 - на матче "Шамахы" – "Шафа" (3:2), столько же - на матче "Сумгайит" – "Араз-Нахчыван" (2:1), 750 - на матче "Габала" – "Сабах" (0:4) и 350 - на матче "Имишли" – "Туран Товуз" (1:0).

    Средний показатель за тур составил 5 133 человека.

    Предыдущий рекорд был установлен в IV туре (24 512 болельщиков).

    Премьер-лига Азербайджана
    Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün tamaşaçı rekordu qeydə alınıb
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