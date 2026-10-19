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    Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün tamaşaçı rekordu qeydə alınıb

    Futbol
    • 19 oktyabr, 2026
    • 10:43
    Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün tamaşaçı rekordu qeydə alınıb

    Misli Premyer Liqasının VIII turunun matçlarını stadionlardan ümumilikdə 30 800 azarkeş izləyib.

    "Report"un məlumatına görə, bu, cari mövsümün rekord göstəricisidir.

    Ən çox tamaşaçı "Kəpəz" – "Zirə" (1:1) və "Qarabağ" – "Neftçi" (3:3) qarşılaşmalarında qeydə alınıb. Gəncə təmsilçisinin nominal ev oyununu 13 800, Azərbaycan derbisini isə 13 500 seyrçi izləyib.

    Digər görüşlərdə nisbətən az azarkeş iştirak edib: "Şamaxı" – "Şəfa" (3:2) 1 200, "Sumqayıt" – "Araz-Naxçıvan" (2:1) 1 200, "Qəbələ" – "Sabah" (0:4) 750, "İmişli" – "Turan Tovuz" (1:0) 350 tamaşaçı.

    Tur üzrə orta göstərici 5 133 nəfər təşkil edib.

    Qeyd edək ki, bunadək rekord IV turda (24 512 azarkeş) qeydə alınmışdı.

    Azərbaycan Premyer Liqası Kəpəz FK Zirə FK
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