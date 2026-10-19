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    У берегов Греции перевернулся катер с мигрантами, погибли шесть человек

    Другие страны
    • 19 октября, 2026
    • 10:50
    У берегов Греции перевернулся катер с мигрантами, погибли шесть человек

    Шесть мигрантов, включая младенца, погибли в результате столкновения скоростного катера с судном береговой охраны Греции у острова Лесбос.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили греческие власти.

    Инцидент произошел рано утром в понедельник примерно в 3,5 морских милях к югу от Агрилии. По данным береговой охраны, спасатели обнаружили тела четырех мужчин, одной женщины и младенца. Еще восемь человек выжили и были доставлены в больницу.

    По подозрению в незаконной перевозке мигрантов задержан 37-летний гражданин Турции. По предварительным данным, именно он управлял скоростным катером.

    Министр судоходства Греции Василис Кикилиас возложил вину за гибель людей на контрабандистов, незаконно перевозящих мигрантов. По его словам, имеющиеся на данный момент доказательства указывают на то, что скоростной катер носовой частью врезался в левый борт судна береговой охраны. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

    Несчастный случай Нелегальные мигранты Лесбос Греция
    Yunanıstan sahillərində miqrantların olduğu kater çevrilib, altı nəfər ölüb
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