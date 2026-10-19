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    Азербайджан за 9 месяцев экспортировал около 327 тыс. тонн азотных удобрений

    Энергетика
    • 19 октября, 2026
    • 10:39
    Азербайджан за 9 месяцев экспортировал около 327 тыс. тонн азотных удобрений

    Азербайджан в январе-сентябре текущего года экспортировал 326 тыс. 762,8 тонны азотных удобрений.

    Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, стоимость экспорта составила $126,68 млн.

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта сократился на 23,5%, а стоимость - на 4%.

    Доля азотных удобрений в общем экспорте Азербайджана составила 0,71%, а в экспорте ненефтяного сектора за девять месяцев - 4,98%.

    Карбамид производят на заводе "SOCAR Карбамид", расположенном на территории Сумгайытского химического промышленного парка. Предприятие ввели в эксплуатацию 16 января 2019 года. Его годовая производственная мощность составляет 650–660 тыс. тонн карбамида. Для производства используется 435 млн кубометров природного газа в год. 70% продукции предназначено для экспорта.

    Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) экспорт удобрений
    Azərbaycan 9 ayda 327 min tona yaxın azot gübrəsi ixrac edib
    Azerbaijan exports nearly 327,000 tons of nitrogen fertilizer in 9 months
    44 - Tezliklə
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