Азербайджан за 9 месяцев экспортировал около 327 тыс. тонн азотных удобрений

Азербайджан в январе-сентябре текущего года экспортировал 326 тыс. 762,8 тонны азотных удобрений.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, стоимость экспорта составила $126,68 млн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта сократился на 23,5%, а стоимость - на 4%.

Доля азотных удобрений в общем экспорте Азербайджана составила 0,71%, а в экспорте ненефтяного сектора за девять месяцев - 4,98%.

Карбамид производят на заводе "SOCAR Карбамид", расположенном на территории Сумгайытского химического промышленного парка. Предприятие ввели в эксплуатацию 16 января 2019 года. Его годовая производственная мощность составляет 650–660 тыс. тонн карбамида. Для производства используется 435 млн кубометров природного газа в год. 70% продукции предназначено для экспорта.