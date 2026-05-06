İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    AMB: İslam maliyyəsi ilə bağlı qanunvericilik paketləri bu il təsdiqlənəcək

    Maliyyə
    • 06 may, 2026
    • 12:21
    AMB: İslam maliyyəsi ilə bağlı qanunvericilik paketləri bu il təsdiqlənəcək

    Azərbaycanda İslam maliyyəsi ilə bağlı qanunvericilik paketlərinin bu il təsdiqlənəcəyini gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.

    "Hazırda xüsusi tənzimləmə rejimi (sandbox) var. Orada bir neçə bankımız İslam maliyyəsinə aid olan məhsulları test şəklində bazara təqdim edirlər. İki bank nəzarətimiz altında pilot olaraq bu xidmətləri həyata keçirirlər. Məqsədimiz bu sahədə qanunvericilik bazasının "İslam pəncərəsi" yanaşması ilə tənzimlənməsidir. Bu o deməkdir ki, ənənəvi bank lisenziyası olan banklar İslam maliyyəsinə aid olan bəzi məhsulları (bır sıra ölkələrdə buna "alternativ bankçılıq" deyirlər) təqdim edə bilərlər.

    Görsək ki, kifayət qədər, inanılmaz dərəcədə böyük tələbat var, ola bilsin ayrıca İslam bankçılığı lisenziyası üzərində düşünək. Amma hazırda bunu "İslam pəncərəsi" vasitəsilə edirik. Bu sahədə bütün qanunvericilik paketləri hazırdır və düşünürəm ki, razılaşdırma prosesindədir. Ümidvaram ki, bürokratiyanı nəzərə alaraq, bu il bu sənədlər təsdiq olunacaq. Bütün banklarımız həm İslam maliyyəsinə aid olan kreditlər, həm depozitlərlə bazara çıxa biləcəklər", - deyə o qeyd edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Taleh Kazımov İslam bankçılığı
    ЦБА ожидает принятия законов по исламскому банкингу уже в 2026 году
    Azerbaijan expects Islamic banking legislation to be adopted this year — Central Bank

    Son xəbərlər

    15:48
    Foto

    Heydər Əliyev və mədəni dəyərlər mövzusunda konfrans keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    15:45

    Azərbaycanda bir sıra elektron reyestrlə bağlı informasiya sisteminin əsasnaməsi təsdiqlənib

    İKT
    15:44

    Azərbaycan bank sektoru möhkəmdir: "Yelo Bank" nümunəsində sabitlik siqnalı

    Maliyyə
    15:44

    "Sumqayıt" klub prezidenti və baş məşqçiyə görə cərimələnib

    Futbol
    15:44
    Foto

    Azərbaycan və Monqolustan prokurorluqları arasında memorandum imzalanıb

    Hərbi
    15:36

    Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb

    Sosial müdafiə
    15:34
    Foto

    Sumqayıt Dövlət Universitetinin yeni rektoru kollektivə təqdim olunub

    Elm və təhsil
    15:27

    İndoneziyada avtobusun avtosisternlə toqquşması nəticəsində 16 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    15:26

    Norveç PURL mexanizmi vasitəsilə Ukraynaya 174 milyon dollar ayıracaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti