В Казахстане пресекли работу сети нелегальных ломбардов с доходом свыше $300 тыс.
В регионе
- 19 октября, 2026
- 10:30
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В Казахстане пресекли деятельность сети нелегальных ломбардов с доходом 146 млн тенге ($322,6 тыс.).
Как передает Report, об этом сообщает 24 KZ.
Агентство по финансовому мониторингу страны выявило незаконную деятельность сети ломбардов "Альби" в Алматинской и Туркестанской областях. По данным следствия, компания лишилась права на выдачу займов, однако после смены названия продолжила работать под видом ТОО "Альби-КМ".
Ломбарды выдавали займы под залог ювелирных изделий под 2% в день при законном максимуме 0,3%.
На имущество подозреваемой наложен арест, в том числе на 21 квартиру, 7 автомобилей, 5 земельных участков, магазины и гостиницу.
Уголовное дело направлено в суд.
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