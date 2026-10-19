В Казахстане пресекли работу сети нелегальных ломбардов с доходом свыше $300 тыс.

В Казахстане пресекли деятельность сети нелегальных ломбардов с доходом 146 млн тенге ($322,6 тыс.).

Как передает Report, об этом сообщает 24 KZ.

Агентство по финансовому мониторингу страны выявило незаконную деятельность сети ломбардов "Альби" в Алматинской и Туркестанской областях. По данным следствия, компания лишилась права на выдачу займов, однако после смены названия продолжила работать под видом ТОО "Альби-КМ".

Ломбарды выдавали займы под залог ювелирных изделий под 2% в день при законном максимуме 0,3%.

На имущество подозреваемой наложен арест, в том числе на 21 квартиру, 7 автомобилей, 5 земельных участков, магазины и гостиницу.

Уголовное дело направлено в суд.