ТОП-10 стран-импортеров азербайджанской нефти за 9 месяцев
- 19 октября, 2026
- 10:32
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Азербайджана в январе-сентябре текущего года в топ-10 стран, являющихся основными покупателями азербайджанской нефти, экспортировал 15 млн 829,589 тыс. тонн.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, наибольшие объемы поставлялись в Италию, Чехию и Румынию.
За 9 месяцев 2026 года Азербайджан экспортировал в Италию 8 млн 881 тыс. 441,48 тонн сырой нефти на сумму $5 млрд 511,082 млн, в Чехию - 1 млн 326 тыс. 505,29 тонн на сумму $908,481 млн, а в Румынию - 1 млн 14,014 тыс. тонн на сумму $644,318 млн.
Список топ-10 стран покупателей азербайджанской нефти приведен в таблице:
|
№
|
Страны
|
Количество (тонн)
|
По сравнению с январем-сентябрем 2025 года
|
Статистическая стоимость (тысячи долларов США)
|
По сравнению с январем-сентябрем 2025 года
|
1
|
Италия
|
8 881 441,48
|
-7,38 %
|
5 511 082,12
|
+10,38 %
|
2
|
Чехия
|
1 326 505,29
|
+1,42 %
|
908 481.16
|
+29,53 %
|
3
|
Румыния
|
1 014 014.22
|
+30,23 %
|
644 318.31
|
+50,07 %
|
4
|
Индия
|
524 337.96
|
+4 раза
|
399 206.99
|
+7 раз
|
5
|
Германия
|
627 441.82
|
-25,47 %
|
395 749.8
|
-11,13 %
|
6
|
Тунис
|
429 376.15
|
+2,2 раза
|
266 294.27
|
+2,6 раза
|
7
|
Болгария
|
358 842.99
|
+4,5 раза
|
253 113.5
|
+5,2 раза
|
8
|
Индонезия
|
356 500.04
|
+2,7 раза
|
224 640.09
|
+3,1 раза
|
9
|
Португалия
|
395,031.62
|
-44,69 %
|
221 958.01
|
-42,36 %
|
10
|
Швейцария
|
272 501.37
|
+3 раза
|
193 596.32
|
+3,5 раза
|
11
|
Другие
|
1 643 596.98
|
-48,15 %
|
1 085 041,94
|
-34,43 %
|
Итого
|
15 82 9 589.9
|
-6,86 %
|
10 103 482.51
|
13,03%