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    ТОП-10 стран-импортеров азербайджанской нефти за 9 месяцев

    Энергетика
    • 19 октября, 2026
    • 10:32
    ТОП-10 стран-импортеров азербайджанской нефти за 9 месяцев

    Азербайджана в январе-сентябре текущего года в топ-10 стран, являющихся основными покупателями азербайджанской нефти, экспортировал 15 млн 829,589 тыс. тонн.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, наибольшие объемы поставлялись в Италию, Чехию и Румынию.

    За 9 месяцев 2026 года Азербайджан экспортировал в Италию 8 млн 881 тыс. 441,48 тонн сырой нефти на сумму $5 млрд 511,082 млн, в Чехию - 1 млн 326 тыс. 505,29 тонн на сумму $908,481 млн, а в Румынию - 1 млн 14,014 тыс. тонн на сумму $644,318 млн.

    Список топ-10 стран покупателей азербайджанской нефти приведен в таблице:

    Страны

    Количество (тонн)

    По сравнению с январем-сентябрем 2025 года

    Статистическая стоимость (тысячи долларов США)

    По сравнению с январем-сентябрем 2025 года

    1

    Италия

    8 881 441,48

    -7,38 %

    5 511 082,12

    +10,38 %

    2

    Чехия

    1 326 505,29

    +1,42 %

    908 481.16

    +29,53 %

    3

    Румыния

    1 014 014.22

    +30,23 %

    644 318.31

    +50,07 %

    4

    Индия

    524 337.96

    +4 раза

    399 206.99

    +7 раз

    5

    Германия

    627 441.82

    -25,47 %

    395 749.8

    -11,13 %

    6

    Тунис

    429 376.15

    +2,2 раза

    266 294.27

    +2,6 раза

    7

    Болгария

    358 842.99

    +4,5 раза

    253 113.5

    +5,2 раза

    8

    Индонезия

    356 500.04

    +2,7 раза

    224 640.09

    +3,1 раза

    9

    Португалия

    395,031.62

    -44,69 %

    221 958.01

    -42,36 %

    10

    Швейцария

    272 501.37

    +3 раза

    193 596.32

    +3,5 раза

    11

    Другие

    1 643 596.98

    -48,15 %

    1 085 041,94

    -34,43 %

    Итого

    15 82 9 589.9

    -6,86 %

    10 103 482.51

    13,03%
    Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) Нефтегазовый сектор Азербайджана Экспорт нефти и нефтепродуктов
    Azərbaycanın 9 ayda neft ixrac etdiyi TOP-10 ölkə
    Top 10 countries importing Azerbaijani oil in 9 months
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    44 - Tezliklə

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