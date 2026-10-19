ТОП-10 стран-импортеров азербайджанской нефти за 9 месяцев

Азербайджана в январе-сентябре текущего года в топ-10 стран, являющихся основными покупателями азербайджанской нефти, экспортировал 15 млн 829,589 тыс. тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, наибольшие объемы поставлялись в Италию, Чехию и Румынию.

За 9 месяцев 2026 года Азербайджан экспортировал в Италию 8 млн 881 тыс. 441,48 тонн сырой нефти на сумму $5 млрд 511,082 млн, в Чехию - 1 млн 326 тыс. 505,29 тонн на сумму $908,481 млн, а в Румынию - 1 млн 14,014 тыс. тонн на сумму $644,318 млн.

Список топ-10 стран покупателей азербайджанской нефти приведен в таблице: