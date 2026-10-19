İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanın 9 ayda neft ixrac etdiyi TOP-10 ölkə

    Energetika
    • 19 oktyabr, 2026
    • 10:08
    Azərbaycanın 9 ayda neft ixrac etdiyi TOP-10 ölkə

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycandan 10 ölkəyə 15 milyon 829 min 589 ton neft ixrac olunub.

    Bu barədə "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinin statistikasına istinadən xəbər verir.

    Hesabat dövründə Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ilk 3 ölkə İtaliya, Çexiya və Rumıniyadır.

    2026-ci ilin 9 ayında Azərbaycan İtaliyaya 5 milyard 511 milyon 082 min ABŞ dolları dəyərində 8 milyon 881 min 441,48 ton, Çexiyaya 908 milyon 481 min ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 326 min 505,29 ton və Rumıniyaya 644 milyon 318 min ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 014 min 014 ton xam neft ixrac edib.

    Aşağıdakı cədvəldə Azərbaycanın yanvar-sentyabr aylarında neft ixrac etdiyi TOP-10 ölkənin siyahısı göstərilib:

    Ölkələr

    Miqdar (ton)

    2025-cü ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən

    Statistik dəyər (min ABŞ dolları)

    2025-cü ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən

    1

    İtaliya

    8 881 441,48

    -7.38 %

    5 511 082,12

    +10,38 %

    2

    Çexiya

    1 326 505,29

    +1,42 %

    908 481,16

    +29,53 %

    3

    Rumıniya

    1 014 014,22

    +30,23 %

    644 318,31

    +50,07 %

    4

    Hindistan

    524 337,96

    +4 dəfə

    399 206,99

    +7 dəfə

    5

    Almaniya

    627 441,82

    -25,47 %

    395 749,8

    -11,13 %

    6

    Tunis

    429 376,15

    +2,2 dəfə

    266 294,27

    +2,6 dəfə

    7

    Bolqarıstan

    358 842,99

    +4,5 dəfə

    253 113,5

    +5,2 dəfə

    8

    İndoneziya

    356 500,04

    +2,7 dəfə

    224 640,09

    +3,1 dəfə

    9

    Portuqaliya

    395 031,62

    -44,69 %

    221 958,01

    -42,36 %

    10

    İsveçrə

    272 501,37

    +3 dəfə

    193 596,32

    +3,5 dəfə

    11

    Digərləri

    1 643 596,98

    -48,15 %

    1 085 041,94

    -34,43 %

    Cəmi

    15 82 9 589,9

    -6,86 %

    10 103 482,51

    13,03 %
    Azeri Light markalı Azərbaycan xam nefti Neft ixracı Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK)
    ТОП-10 стран-импортеров азербайджанской нефти за 9 месяцев
    Top 10 countries importing Azerbaijani oil in 9 months
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    11:02
    Yunanıstan sahillərində miqrantların olduğu kater çevrilib, altı nəfər ölüb
    Digər ölkələr
    10:57
    Foto
    Astarada Milli Qəhrəman Pəncəli Teymurovun xatirəsinə güləş yarışı keçirilib
    Fərdi
    10:43
    Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün tamaşaçı rekordu qeydə alınıb
    Futbol
    10:33
    Azərbaycan 9 ayda 327 min tona yaxın azot gübrəsi ixrac edib
    Energetika
    10:28
    "Neftçi" Azərbaycan çempionatlarında səfərdə 700-cü qolunu "Qarabağ"a vurub
    Futbol
    10:28
    Rubio: Mərkəzi Asiya 20 il ərzində ABŞ-nin lazımi diqqətini görməyib
    Digər ölkələr
    10:27
    Azərbaycanın metanol ixracından gəlirlərini 8 % artırıb
    Energetika
    10:25
    Dünya Bankı Bakıda infrastrukturun modernləşdirilməsi üçün maliyyələşdirməni artıracaq
    Maliyyə
    10:24
    Narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxs həbs edilib
    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti