Азербайджан увеличил доходы от экспорта метанола на 8%

Азербайджан в январе-сентябре 2026 года экспортировал 240 млн 578,15 тыс. тонн метанола (метилового спирта) на сумму $81,84 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 28,6% меньше и на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля метилового спирта в экспорте основных ненефтяных продуктов Азербайджана составляет 2,86%. Доля метанола (метилового спирта в первичных формах) в общем объеме экспорта составляет 0,41%.

Отметим, что метанол производится на Метанольном заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Гарадагском районе Баку. Завод, введенный в эксплуатацию в 2013 году, с 2016 года функционирует под управлением дочернего предприятия SOCAR - ООО SOCAR Metanol, а с августа 2017 года перешел в собственность компании. Предприятие обладает мощностью по производству 650-700 тыс. тонн метанола в год. В производстве в качестве сырья используются природный газ и опресненная вода.