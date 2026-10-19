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    Азербайджан увеличил доходы от экспорта метанола на 8%

    Энергетика
    • 19 октября, 2026
    • 10:39
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта метанола на 8%

    Азербайджан в январе-сентябре 2026 года экспортировал 240 млн 578,15 тыс. тонн метанола (метилового спирта) на сумму $81,84 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 28,6% меньше и на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Доля метилового спирта в экспорте основных ненефтяных продуктов Азербайджана составляет 2,86%. Доля метанола (метилового спирта в первичных формах) в общем объеме экспорта составляет 0,41%.

    Отметим, что метанол производится на Метанольном заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Гарадагском районе Баку. Завод, введенный в эксплуатацию в 2013 году, с 2016 года функционирует под управлением дочернего предприятия SOCAR - ООО SOCAR Metanol, а с августа 2017 года перешел в собственность компании. Предприятие обладает мощностью по производству 650-700 тыс. тонн метанола в год. В производстве в качестве сырья используются природный газ и опресненная вода.

    Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) Экспорт метанола
    Azərbaycanın metanol ixracından gəlirlərini 8 % artırıb
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