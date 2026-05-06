Йылмаз: Турция продолжит развивать сотрудничество с Азербайджаном в оборонной сфере
Армия
- 06 мая, 2026
- 13:09
Турция намерена и далее укреплять сотрудничество с Азербайджаном в сфере оборонной промышленности.
Как сообщает корреспондент Report из Турции, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в комментарии журналистам.
"В этом контексте у нас прочные связи во всех сферах, и наши союзнические отношения выйдут за рамки стратегического партнерства. Кроме того, Турцию и Азербайджан связывают тесные отношения в сфере оборонной промышленности. Мы будем и дальше их развивать", - добавил Йылмаз.
