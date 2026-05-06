İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Cevdet Yılmaz: Azərbaycanla müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığımızı daha da inkişaf etdirəcəyik

    Hərbi
    • 06 may, 2026
    • 12:48
    Cevdet Yılmaz: Azərbaycanla müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığımızı daha da inkişaf etdirəcəyik

    Türkiyə Azərbaycanla müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirəcək.

    "Report"un Türkiyəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan qardaş ölkədir:

    "Bu baxımdan, bütün sahələrdə güclü əlaqələrimiz var və müttəfiqlik münasibətlərimiz strateji tərəfdaşlıqdan da irəliyə gedəcək. Bundan başqa, Türkiyənin müdafiə sənayesi sahəsində də Azərbaycanla çox güclü əlaqələri var. Bunları daha da inkişaf etdirməyə davam edəcəyik".

    Cevdet Yılmaz Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri
    Йылмаз: Турция продолжит развивать сотрудничество с Азербайджаном в оборонной сфере
    Türkiye to further expand defense industry cooperation with Azerbaijan, vice president says

    Son xəbərlər

    15:48
    Foto

    Heydər Əliyev və mədəni dəyərlər mövzusunda konfrans keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    15:45

    Azərbaycanda bir sıra elektron reyestrlə bağlı informasiya sisteminin əsasnaməsi təsdiqlənib

    İKT
    15:44

    Azərbaycan bank sektoru möhkəmdir: "Yelo Bank" nümunəsində sabitlik siqnalı

    Maliyyə
    15:44

    "Sumqayıt" klub prezidenti və baş məşqçiyə görə cərimələnib

    Futbol
    15:44
    Foto

    Azərbaycan və Monqolustan prokurorluqları arasında memorandum imzalanıb

    Hərbi
    15:36

    Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb

    Sosial müdafiə
    15:34
    Foto

    Sumqayıt Dövlət Universitetinin yeni rektoru kollektivə təqdim olunub

    Elm və təhsil
    15:27

    İndoneziyada avtobusun avtosisternlə toqquşması nəticəsində 16 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    15:26

    Norveç PURL mexanizmi vasitəsilə Ukraynaya 174 milyon dollar ayıracaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti