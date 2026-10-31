В Ирландии при нападении на центр размещения мигрантов погиб мужчина

Один человек погиб, еще один получил ранения в результате нападения на центр размещения мигрантов в городе Трали графства Керри на юго-западе Ирландии.

Как передает Report, об этом сообщили местные медиа со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно информации, прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили мужчину с тяжелыми травмами. Вскоре после этого он скончался.

Второй пострадавший, которому около 40 лет, был доставлен в университетскую больницу Керри. Его травмы, по предварительной оценке, не представляют угрозы для жизни.

По подозрению в причастности к нападению задержан мужчина в возрасте около 40 лет.

Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего.