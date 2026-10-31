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    В Ирландии при нападении на центр размещения мигрантов погиб мужчина

    Другие страны
    • 31 октября, 2026
    • 16:59
    В Ирландии при нападении на центр размещения мигрантов погиб мужчина

    Один человек погиб, еще один получил ранения в результате нападения на центр размещения мигрантов в городе Трали графства Керри на юго-западе Ирландии.

    Как передает Report, об этом сообщили местные медиа со ссылкой на правоохранительные органы.

    Согласно информации, прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили мужчину с тяжелыми травмами. Вскоре после этого он скончался.

    Второй пострадавший, которому около 40 лет, был доставлен в университетскую больницу Керри. Его травмы, по предварительной оценке, не представляют угрозы для жизни.

    По подозрению в причастности к нападению задержан мужчина в возрасте около 40 лет.

    Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего.

    Мигранты и беженцы Ирландия ножевое нападение
    İrlandiyada miqrantların qaldığı mərkəzə hücum edilib, ölən və yaralanan var
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