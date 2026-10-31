Арагчи: Иран не планирует прямых переговоров с США до принятия его условий

Иран пока не намерен проводить встречу с американскими официальными лицами, поскольку считает свою позицию по урегулированию разногласий достаточно ясной.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал в Telegram-канале.

По его словам, послание вице-президента США Джей Ди Вэнса было тщательно изучено, а его содержание обсуждалось на встречах высокого уровня. При этом Тегеран не видит необходимости в прямых контактах с Вашингтоном, пока консультации посредников продолжаются.

Арагчи подчеркнул, что сообщения о возможной встрече с американскими представителями пока остаются предположениями медиа. Решение о формате дальнейших переговоров - прямом или через посредников - будет принято после того, как США согласятся на требования Ирана.

В их число входят отмена санкций, введенных после Исламабадского меморандума о взаимопонимании, сокращение американского военного присутствия в регионе, восстановление нефтяных исключений из санкционного режима и разблокировка всех замороженных иранских активов, в том числе в Катаре.

Глава МИД сообщил, что иранская делегация находится в Катаре для продолжения консультаций. По его словам, катарские и пакистанские посредники также продолжают обсуждение условий Тегерана.

Касаясь ситуации вокруг Ормузского пролива, Арагчи заявил, что иранская инициатива остается единственным рабочим планом по его разблокировке. По его словам, Катар предложил сократить срок ее реализации до пяти дней, однако стороны рассматривают вариант с двухдневным периодом.