Официальные аккаунты Президента Ильхама Алиева в социальных сетях: Вниманию читателей

В социальных сетях публикуются видеоролики с использованием кадров с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева. При просмотре таких материалов важно обращать внимание на аккаунт, в котором они размещены, и на первоисточник.

Современные технологии позволяют создать аккаунт в социальной сети, загрузить любое видео, смонтировать изображение и заменить звуковую дорожку. С помощью искусственного интеллекта также можно имитировать голос человека и приписать ему слова, которых он не произносил. Поэтому присутствие главы государства в кадре само по себе не подтверждает подлинность материала и официальный статус опубликовавшей его страницы.

Особо подчёркиваем, что у Президента Ильхама Алиева нет официального аккаунта в TikTok.

Report представляет вниманию читателей официальные аккаунты Президента Ильхама Алиева:

- X (Twitter): "twitter.com/azpresident" (https://twitter.com/azpresident)

- Instagram: "instagram.com/presidentaz" (https://www.instagram.com/presidentaz/)

- Facebook: "facebook.com/PresidentIlhamAliyev" (https://www.facebook.com/PresidentIlhamAliyev)

- Youtube: https://www.youtube.com/@presidentaz

Ссылки на все перечисленные аккаунты размещены на официальном сайте Президента Азербайджана - "president.az" (https://president.az/).

Не каждая страница, использующая имя Президента и публикующая его фотографии и видео, является официальной. Название аккаунта и количество подписчиков также не подтверждают достоверность публикаций.

Призываем читателей следить за информацией о деятельности Президента Ильхама Алиева на сайте president.az и в официальных аккаунтах, ссылки на которые размещены на этом сайте. Перед распространением материалов из других аккаунтов необходимо сверять их с официальными источниками.