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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Официальные аккаунты Президента Ильхама Алиева в социальных сетях: Вниманию читателей

    Внутренняя политика
    • 31 октября, 2026
    • 17:53
    Официальные аккаунты Президента Ильхама Алиева в социальных сетях: Вниманию читателей
    Президент Ильхам Алиев

    В социальных сетях публикуются видеоролики с использованием кадров с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева. При просмотре таких материалов важно обращать внимание на аккаунт, в котором они размещены, и на первоисточник.

    Современные технологии позволяют создать аккаунт в социальной сети, загрузить любое видео, смонтировать изображение и заменить звуковую дорожку. С помощью искусственного интеллекта также можно имитировать голос человека и приписать ему слова, которых он не произносил. Поэтому присутствие главы государства в кадре само по себе не подтверждает подлинность материала и официальный статус опубликовавшей его страницы.

    Особо подчёркиваем, что у Президента Ильхама Алиева нет официального аккаунта в TikTok.

    Report представляет вниманию читателей официальные аккаунты Президента Ильхама Алиева:

    - X (Twitter): "twitter.com/azpresident" (https://twitter.com/azpresident)

    - Instagram: "instagram.com/presidentaz" (https://www.instagram.com/presidentaz/)

    - Facebook: "facebook.com/PresidentIlhamAliyev" (https://www.facebook.com/PresidentIlhamAliyev)

    - Youtube: https://www.youtube.com/@presidentaz

    Ссылки на все перечисленные аккаунты размещены на официальном сайте Президента Азербайджана - "president.az" (https://president.az/).

    Не каждая страница, использующая имя Президента и публикующая его фотографии и видео, является официальной. Название аккаунта и количество подписчиков также не подтверждают достоверность публикаций.

    Призываем читателей следить за информацией о деятельности Президента Ильхама Алиева на сайте president.az и в официальных аккаунтах, ссылки на которые размещены на этом сайте. Перед распространением материалов из других аккаунтов необходимо сверять их с официальными источниками.

    Ильхам Алиев Социальные сети
    Prezident İlham Əliyevin rəsmi sosial şəbəkə hesabları: Oxucuların nəzərinə
    President Ilham Aliyev's official social media accounts: A reminder to readers
    44 filmi
    44 filmi

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