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    В Египте при столкновении грузовика с микроавтобусом погибли 10 человек

    Другие страны
    • 31 октября, 2026
    • 16:56
    В Египте при столкновении грузовика с микроавтобусом погибли 10 человек

    По меньшей мере 10 человек погибли, еще 24 получили ранения в результате столкновения грузовика с микроавтобусом на автомагистрали в провинции Гиза к югу от Каира.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Министерство здравоохранения Египта.

    После аварии к месту происшествия направили 20 машин скорой помощи. Пострадавших доставили в ближайшие больницы.

    По данным ведомства, состояние 10 раненых оценивается как нестабильное, еще 14 человек получили травмы легкой и средней степени тяжести. Отмечается, что данные о числе пострадавших пока предварительные.

    Предположительно, причиной аварии могли стать превышение скорости и туман.

    Египет Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)
    Misirdə yük maşınının mikroavtobusla toqquşması nəticəsində 10 nəfər ölüb
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