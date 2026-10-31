В Египте при столкновении грузовика с микроавтобусом погибли 10 человек
Другие страны
- 31 октября, 2026
- 16:56
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По меньшей мере 10 человек погибли, еще 24 получили ранения в результате столкновения грузовика с микроавтобусом на автомагистрали в провинции Гиза к югу от Каира.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Министерство здравоохранения Египта.
После аварии к месту происшествия направили 20 машин скорой помощи. Пострадавших доставили в ближайшие больницы.
По данным ведомства, состояние 10 раненых оценивается как нестабильное, еще 14 человек получили травмы легкой и средней степени тяжести. Отмечается, что данные о числе пострадавших пока предварительные.
Предположительно, причиной аварии могли стать превышение скорости и туман.
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