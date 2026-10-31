Misirdə yük maşınının mikroavtobusla toqquşması nəticəsində 10 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 31 oktyabr, 2026
- 17:06
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Qahirənin cənubundakı Giza əyalətində (Misir) avtomagistralda yük maşınının mikroavtobusla toqquşması nəticəsində azı 10 nəfər ölüb, 24 nəfər isə yaralanıb.
"Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Misirin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.
Qəzadan sonra hadisə yerinə 20 təcili tibbi yardım maşını göndərilib. Zərərçəkənlər yaxınlıqdakı xəstəxanalara çatdırılıb.
Qurumun məlumatına görə, 10 yaralının vəziyyəti qeyri-sabit qiymətləndirilir, daha 14 nəfər isə yüngül və orta ağır dərəcəli xəsarətlər alıb.
Ehtimal olunur ki, qəzaya sürət həddinin aşılması və duman səbəb olub.
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