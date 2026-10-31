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    Аль-Будайви: Арабские страны готовы к диалогу с Ираном, но ждут ответных шагов

    Другие страны
    • 31 октября, 2026
    • 16:55
    Аль-Будайви: Арабские страны готовы к диалогу с Ираном, но ждут ответных шагов

    Арабские государства Персидского залива остаются открытыми для переговоров с Ираном, но рассчитывают на ответные шаги со стороны Тегерана.

    Как передает Report со ссылкой на Iran International, об этом заявил заявил генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасим Мухаммад аль-Будайви на 22-м Манамском диалоге IISS, проходящем в Бахрейне.

    "Государства Персидского залива всегда призывали к диалогу и переговорам для решения любых проблем в регионе, и они продолжают это делать", - сказал Аль Будайви.

    По его словам, шесть стран объединения поддерживают открытые каналы связи с Ираном, а также партнерские отношения с западными государствами, Китаем, Россией и другими странами.

    "В регионе, где разгораются новые разногласия, способность вести диалог со всеми сторонами является одним из немногих оставшихся преимуществ. Но дипломатии нужны партнеры, которые отвечают взаимностью", - подчеркнул он.

    Джасим Мухаммад аль-Будайви Эскалация на Ближнем Востоке ССАГПЗ Исламская Республика Иран
    Əl-Budeyvi: Ərəb ölkələri İranla dialoqa hazırdır, lakin qarşılıqlı addımlar gözləyir
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