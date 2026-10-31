На Бакинском бульваре состоится концерт ко Дню Победы 8 ноября
Внутренняя политика
- 31 октября, 2026
- 16:58
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По случаю Дня Победы 8 ноября в Приморском национальном парке Баку состоится праздничный концерт.
Как сообщает Report, концерт, организованный совместно Фондом Гейдара Алиева и Исполнительной властью города Баку, пройдет у "Часовой башни".
В праздничном концерте, посвященном шестой годовщине Победы Азербайджанской армии над врагом в 44-дневной Отечественной войне под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, примут участие известные деятели искусства Азербайджана – певцы и танцевальные коллективы.
Вечер завершится праздничным салютом.
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