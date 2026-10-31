Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    На Бакинском бульваре состоится концерт ко Дню Победы 8 ноября

    Внутренняя политика
    • 31 октября, 2026
    • 16:58
    На Бакинском бульваре состоится концерт ко Дню Победы 8 ноября

    По случаю Дня Победы 8 ноября в Приморском национальном парке Баку состоится праздничный концерт.

    Как сообщает Report, концерт, организованный совместно Фондом Гейдара Алиева и Исполнительной властью города Баку, пройдет у "Часовой башни".

    В праздничном концерте, посвященном шестой годовщине Победы Азербайджанской армии над врагом в 44-дневной Отечественной войне под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, примут участие известные деятели искусства Азербайджана – певцы и танцевальные коллективы.

    Вечер завершится праздничным салютом.

    День Победы Азербайджана 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) Праздничный салют в Баку Концертная программа
    Zəfər Günü münasibətilə Bakı bulvarında konsert təşkil olunacaq
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