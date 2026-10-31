İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Zəfər Günü münasibətilə Bakı bulvarında konsert təşkil olunacaq

    Daxili siyasət
    • 31 oktyabr, 2026
    • 16:45
    Zəfər Günü münasibətilə Bakı bulvarında konsert təşkil olunacaq

    Zəfər Günü münasibətilə Bakıda Dənizkənarı Milli Parkda noyabrın 8-də bayram konserti keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondunun və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutacaq konsert "Saat qülləsi"nin yanında olacaq.

    Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycan Ordusunun düşmən üzərində qazandığı Qələbənin altıncı ildönümünə həsr olunan bayram konsertində Azərbaycanın tanınmış incəsənət ustaları – müğənnilər və rəqs kollektivləri iştirak edəcəklər.

    Gecəyə atəşfəşanlıqla yekun vurulacaq.

    Zəfər Günü Konsert Zəfərə gedən yol Dənizkənarı Milli Park
    На Бакинском бульваре состоится концерт ко Дню Победы 8 ноября
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